МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нефтедобывающие страны должны готовиться к худшему сценарию в отношении дальнейшего восстановления спроса и цен, считает аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, основной причиной остановки спроса является несоблюдение в полной мере многими участниками соглашения ОПЕК+ своих обязательств по сокращению добычи нефти.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса изрядное количество запасов нефти все еще остается невостребованным.

Так, в Индии, где спрос на нефть и нефтепродукты остается низким, в июле и августе рынок сократился на 20 процентов.

Что касается Китая, то в этой стране наблюдается наиболее позитивная динамика. В июле потребление в КНР выросло на 19,5 процента в годовом выражении. При этом Китай обладает существенными запасами нефти, которые были накоплены в период низких цен весной.