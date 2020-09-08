МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Введение налогового вычета для поддержки нефтесервиса может принести дополнительный доход бюджету РФ в 1,15 триллиона рублей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

"В результате общий объем дополнительных доходов бюджета России от реализации механизма оценивается в 1,15 триллиона рублей за период действия программы поддержки, а планируемый объем инвестиций недропользователей достигнет 300-400 миллиардов рублей", — сказал Новак.

Таким образом, механизм будет экономически выгоден для всех сторон – государства, ВИНК, банков и нефтесервисных компаний, отметил министр.

При этом Новак добавил, что рынок нефтесервиса в России в 2020-2021 годах может сократиться почти на 50% от уровня 2019 года без мер поддержки, а доля иностранных компаний может превысить 50%.

"Что касается ситуации в российских компаниях, то снижение рынка нефтесервисных услуг в 2020–2021 годах может составить почти половину от уровня 2019 года. В результате мы видим риски значительного сокращения маржинальности нефтесервисных организаций. Снижение объемов заказов неизбежно обострит конкуренцию на рынке, что в свою очередь может повлечь необратимые экономические последствия для ряда компаний", — сказал Новак.

"Согласно оценкам Минэнерго России, в случае бездействия, то есть непринятия системных мер поддержки отрасли, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года", — также сообщил он.