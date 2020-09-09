МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. США собираются ввести санкции в отношении ряда европейских компаний, связанных с российским проектом "Северный поток 2", однако при этом страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти. Вашингтону следовало бы ввести запрет на покупку сырья из России, пишет американское издание The National Interest.

В первом полугодии Россия экспортировала в США 9,3 миллиона тонн нефти. По мнению издания, платить российской стороне при наличии других источников импорта сырья, не является правильным.

Кроме того, США не стоит портить отношения с Германией, отмечает издание. По мнению экспертов, Конгресс должен ввести финансовые санкции в отношении компаний, импортирующих миллионы тонн российской нефти в США.