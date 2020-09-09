МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent могут в дальнейшем снизиться до $35–37 за баррель. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты.

В начале сентября нефтяные котировки резко пошли вниз. Так, на 1 сентября, по данным торгов на ICE, ноябрьские фьючерсы на Brent превышали 46 долларов за баррель. Самым выраженным снижение цены стало 8 сентября — цена на нефть падала до 39,65 долл.

Нисходящая динамика вызвана недостаточным спросом и избыточными запасами нефти в мире. Среди других негативных факторов — дополнительные скидки со стороны Саудовской Аравии, а также ценовые спекуляции в связи с ураганами в Мексиканском заливе.

По мнению экспертов, снижение цены — это явление кратковременное, и в горизонте года нефть вернется к отметке 40–45 долл за баррель.