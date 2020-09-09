МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Агентство Moody's улучшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору до стабильного с негативного, но цены и спрос на нефть в следующем году будут оставаться далеко от уровней до пандемии, говорится в докладе агентства.

"Прогноз по мировому нефтегазовому сектору изменен с негативного на стабильный на основании ожидаемого многообещающего восстановления к июню 2021 года после крайне слабого второго квартала", — поясняется в материалах.

"Восстановившись после минимумов, достигнутых во втором квартале, средние цены на нефть в 2021 году останутся в диапазоне 40-45 долларов за баррель, что намного ниже уровней до пандемии", — прогнозирует Moody's.

Несмотря на то, что нефтяной сектор выиграет от роста спроса на нефтепродукты, этот спрос будет все же ниже показателей 2019 года, также отмечает агентство.

Moody's ожидает, что капитальные затраты по отрасли в 2021 году продолжат снижаться, что может сказаться и на дивидендных выплатах компаний. Усредненный показатель EBITDA нефтегазового сектора в период с июня 2020 года по июнь 2021 года существенно не изменится в годовом выражении. В целом, финансовые показатели отрасли будут постепенно улучшаться, но сроки восстановления остаются неопределенными.

Агентство может улучшить прогноз по сектору до позитивного, если восстановление глобальной экономики поднимет цены на нефть в среднесрочной перспективе до уровня 45-65 долларов за баррель. Еще одним положительным фактором могут стать признаки возвращения свободного денежного потока отрасли в положительную зону. Вместе с тем, прогноз может быть снова ухудшен, если цены на нефть существенно снизятся с нынешних уровней или в мире вновь будут введены ограничительные меры по коронавирусу.