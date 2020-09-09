МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 41,9 доллара за баррель с прежних 41,42 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2021 год прогноз по стоимости нефти марки Brent при этом понижен до 49,07 доллара с 49,53 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год увеличен до 38,99 доллара за баррель против августовской оценки в 38,5 доллара, а на 2021 год — понижен до 45,07 доллара за баррель с 45,53 доллара.

Минэнерго США также увеличило, по сравнению с оценкой августа, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 120 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона, и уменьшило на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 11,08 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В августе минэнерго, наоборот, понижало прогноз по добыче нефти на 2020 год и повышало на 2021.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Мировая добыча нефти в августе снизилась на 9,7 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, до 91,5 миллиона баррелей в сутки.

"По оценкам EIA, мировая добыча жидких углеводородов в августе составила в среднем 91,5 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 9,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в докладе.

Данное снижение в значительной степени отражает сокращение добычи странами ОПЕК+, а также сокращение буровых работ и добычи в США из-за низких цен на нефть, пишет минэнерго страны.

Ведомство ожидает, что мировая добыча нефти в 2021 году составит 99,3 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, оно незначительно понизило августовский прогноз по мировой добыче в следующем году в 99,4 миллиона баррелей в сутки.

В целом министерство ожидает относительно сбалансированного рынка нефти с учетом сокращения излишка товарных запасов в 2021 году.

"EIA ожидает, что сокращение коммерческих запасов нефти в четвертом квартале составит 3,1 миллиона баррелей в сутки, прежде чем рынок выйдет на относительно сбалансированный уровень в 2021 году, а сокращение запасов перейдет к темпам в 0,3 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Мировой спрос на нефть в августе составил 94,3 миллиона баррелей в сутки против 93,3 миллиона баррелей в сутки в июле, сообщается в документе.

Прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году сохранен на уровне 93,1 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозу EIA, потребление нефти в мире составит в среднем 93,1 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что на 8,3 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году, затем возвратится к росту на 6,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — сказано в докладе.

Добавляется, что EIA ожидает спрос в 2021 году на уровне 99,6 миллиона баррелей в сутки.