МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Региональное подразделение Росприроднадзора через суд намерено добиваться оплаты Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК, входит в "Норникель") почти 148 миллиардов рублей за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее Росприроднадзор дважды направлял в адрес компании просьбы погасить штраф в досудебном порядке. Представители "Норникеля" заявляли о несогласии с суммой ущерба, но никаких альтернативных расчетов не предоставили.

"Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", — говорится в сообщении.