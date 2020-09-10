МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Производитель нефтедобывающего оборудования компания "Борец" разместит шестилетние еврооблигации в объеме 350 миллионов долларов с доходностью в размере 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Заявки на евробонды компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,25% годовых, объем размещения планировался от 300 миллионов долларов.

По последним данным, финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 миллионов долларов.

Одновременно компания планирует выкуп собственных евробондов объемом 330 миллионов долларов с погашением в 2022 году. Организаторами выступают Goldman Sachs, "Сбербанк КИБ", Barclays и Raiffeisen Bank International.

Компания в начале сентября провела глобальную конференцию с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг, а также серию индивидуальных переговоров с инвесторами.

"Борец" — одна из крупнейших российских компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.