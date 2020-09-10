Запасы нефти в США неожиданно выросли впервые с июля
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения этих запасов — на 1,3 миллиона, до 497,1 миллиона баррелей. Рост показателя зафиксирован впервые с 17 июля.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросла на 0,3 миллиона баррелей в день и составила 10 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,82 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/energy/20200910/832012767.html