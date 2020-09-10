МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения этих запасов — на 1,3 миллиона, до 497,1 миллиона баррелей. Рост показателя зафиксирован впервые с 17 июля.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросла на 0,3 миллиона баррелей в день и составила 10 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,82 миллиона баррелей в сутки.