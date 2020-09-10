МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 4 сентября, сократился на 49%, до 100 тысяч баррелей в сутки, что стало минимумом по крайней мере за предыдущие 10 лет, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Управление приводит такие данные с июня 2010 года. За этот период текущий объем импорта стал минимальным. Максимальный объем импорта, в 2,047 миллиона баррелей нефти в день, был зафиксирован на первой неделе 2012 года.

На предшествовавшей неделе объем импортируемой нефти из Саудовской Аравии составил 197 тысяч баррелей в сутки. Теперь показатель, уменьшись за неделю на 97 тысяч баррелей в сутки, или на 49%, стал минимальным за время регулярных его публикаций. В месячном выражении импорт нефти Штатами из Саудовской Аравии уменьшился почти в три раза.

Также, согласно ежемесячным данным EIA, Саудовская Аравия в июне заняла третье место по объему экспорта нефти в США, поставив 36,3 миллиона баррелей.