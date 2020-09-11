МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ирак рассматривает возможность исключения из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2021 год, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, по словам высокопоставленного иракского чиновника, в министерстве нефти страны и офисе премьер-министра есть разные мнения относительно того, следует ли Ираку полностью выполнять сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ или просить исключение из нее на следующий год.

"Есть большие возражения против того, чтобы Ирак продолжал участвовать в сокращении добычи", — сказал в свою очередь агентству источник в ОПЕК. Он добавил, что прошли неофициальные переговоры о необходимости Багдада добиваться освобождения от сокращения поставок нефти в 2021 году, но пока неясно, пойдет ли Ирак на самом деле на этот шаг или нет.

"Ирак всегда считал, что с ним поступили несправедливо в декабре 2016 года, когда не освободили (от выполнения сделки — ред.). Поскольку экономика остается нестабильной из-за низких цен (на нефть — ред.), эта проблема постоянно возникает", — добавил источник в ОПЕК.

Данные сообщения появились снова после того, как 2 сентября министерство нефти Ирака опровергло информацию о том, что Багдад намерен просить ОПЕК освободить страну от исполнения соглашения по снижению добычи нефти в течение первого квартала 2021 года. Согласно заявлению ведомства, в августе степень выполнения сделки Ираком "превысила 100%", в августе-сентябре Багдад намерен компенсировать переизбыток добычи в размере 850 тысяч баррелей в сутки. При этом представитель министерства отметил, что если Ирак не сможет к концу сентября компенсировать переизбыток, то попросит сразу после встречи 17 сентября объединенный комитет министров ОПЕК+ продлить срок компенсации до конца ноября.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

ОПЕК+ в новом соглашении создал так называемый механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие обязательства по сокращению добычи страны должны до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других производителей.