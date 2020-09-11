МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Норникель" в настоящее время затратил на ликвидацию последствий аварии в Норильске около 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко.

"Эта цифра сейчас примерно около 8 миллиардов. Есть у нас специальный счет, на котором мы показываем все эти затраты, поскольку понимаем, что нам с этими цифрами придется дальше работать и обсуждать с органами Росприроднадзора затраты, понесенные на ликвидацию аварии. Но вот порядок цифры такой сегодня", — сказал Дяченко, отвечая на соответствующий вопрос.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.