МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" ушли на минимумы с конца июля на новостях, касающихся ущерба от ЧП в Норильске, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.24 мск бумаги компании дешевели на 1,5%, чуть ранее в пятницу ее акции опускались в цене на 1,8%, до 19,174 тысячи рублей – минимума с конца июля.

"Норникель" в настоящее время затратил на ликвидацию последствий аварии в Норильске около 8 миллиардов рублей, сообщил в пятницу журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко. При этом, по его мнению, объем топлива, собранного с воды после аварии в Норильске, подтверждает завышение оценки ущерба от ЧП Росприроднадзором.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

Росприроднадзор в четверг сообщил, что направил в суд иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения НТЭК обязательных требований природоохранного законодательства на сумму 147,78 миллиарда рублей. "Норникель" тогда назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.