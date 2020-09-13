МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.

"ЛНА впоследствии передавала правительству США личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября", — говорится в заявлении посольства, опубликованным после обмена письмами между Хафтаром и послом США Ричардом Норландом.

Американское посольство добавило, что приветствует со своей стороны восстановление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии. США также поддерживают финансовую модель, при которой существует гарантия, что доходы от реализации нефти и газа будут распределяться открыто и использоваться на благо ливийского народа.

В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране. В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.