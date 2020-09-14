МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть, вероятно, достиг своего пика в 2019 году и уже никогда не вернется на уровни до пандемии COVID-19, говорится в новом Прогнозе развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленном компанией BP.

Компания рассматривает три сценария развития глобальной энергетики: сценарий быстрого энергоперехода к низкоуглеродной энергетике (Rapid), сценарий безуглеродной энергетики (Net Zero) и сценарий развития отрасли по традиционной модели (Business-as-usual).

"Спрос на жидкие углеводороды в сценарии быстрого энергоперехода и сценарии безуглеродной энергетики никогда полностью не восстановится после падения из-за COVID-19, что означает, что спрос на нефть в обоих сценариях достиг своего пика в 2019 году… При этом спрос упадет примерно на 50% к 2050 году в первом сценарии и почти на 80% во втором. Перспективы нефти в традиционном сценарии более оптимистичны: спрос к 2050 году лишь немного снизится по сравнению с текущим уровнем", — говорится в материале.

При этом в целом спрос на энергоносители вырастет на 10% в первом и втором сценариях и примерно на 25% в третьем.

Среди углеводородов лучшие перспективы у газа: спрос на него в сценарии быстрого энергоперехода к 2050 году практически не изменится по сравнению с текущими уровнями и вырастет примерно на 35% в сценарии развития по традиционной модели. При этом в безуглеродном сценарии он упадет примерно на 40%. Потребление угля значительно снизится во всех трех случаях, особенно в сценариях быстрого энергоперехода и безуглеродной энергетики, которые предполагают падение более чем на 80% в 2050 году.

Спрос на возобновляемые источники энергии (включая ветровую, солнечную, геотермальную и биоэнергетику, но исключая гидроэнергетику) увеличится более чем в 10 раз как в сценарии быстрого энергоперехода, так и в безуглеродном сценарии, при этом их доля в энергобалансе вырастет с 5% в 2018 году до более 40% к 2050 году в первом случае и почти 60% во втором. В консервативном сценарии рост спроса на ВИЭ менее выражен, но на нее тем не менее придется около 90% прироста спроса на энергоресурсы в течение следующих 30 лет, отмечает BP.