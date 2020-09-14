МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия в августе улучшила выполнение соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ до 99% после июльских 91%, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2020 и 2021 года без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца.

Согласно официальным данным по России, отмечается в докладе, добыча жидких углеводородов в стране (нефти и конденсата) в августе выросла на 0,49 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,97 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча только нефти составила 9,21 миллиона баррелей в сутки против 8,72 миллиона в июле. А добыча конденсата осталась неизменной на уровне 760 тысяч баррелей в сутки.

Как следует из этих данных, в рамках стартовавшей с мая сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти на 1,979 миллиона баррелей в сутки в августе из обещанных 2,007 миллиона. Это соответствует уровню выполнения соглашения на 99% против июльских 91%, следует из информации ОПЕК.

Точных данных от Минэнерго РФ за август не было, однако министр энергетики Александр Новак говорил, что ведомство оценивает исполнение сделки ОПЕК+ Россией в августе близко к 100%. В июле Россия, по официальным данным ОПЕК+ со ссылкой на независимые источники информации, исполнила соглашение на 97%. Минэнерго ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и МЭА зачастую расходится.

Кроме того, ОПЕК в докладе отмечает, что сохранила прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2020 и 2021 годы на уровне 10,32 и 10,36 миллиона баррелей в сутки соответственно.

МИРОВАЯ ДОБЫЧА

Мировая добыча нефти в августе упала на 10,01 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 89,88 миллиона баррелей в сутки.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти увеличилась в августе на 1,32 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до среднего значения 89,88 миллиона баррелей в сутки. Это на 10,01 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", — указывает организация.

По предварительным данным, добыча нефти странами вне ОПЕК в августе составила 65,83 миллиона баррелей в сутки, показав рост на 0,6 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении и спад на 4,8 миллиона баррелей в сутки в годовом.

Как сообщала ОПЕК в прошлом докладе, мировая добыча нефти в июле упала на 9,98 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 88,75 миллиона баррелей в сутки.

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июле снизились на 4,5 миллиона баррелей в месячном выражении и на 260,6 миллиона баррелей превышали средние за 5 лет.

"Предварительные июльские данные показали, что общие коммерческие запасы нефти ОЭСР упали на 4,5 миллиона баррелей в месячном выражении. Они составили 3,231 миллиарда баррелей, что на 273,7 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад, и на 260,6 миллиона баррелей превышает средний показатель последних пяти лет", — говорится в докладе.

При этом коммерческие запасы нефти за месяц снизились на 9,7 миллиона баррелей, до 1,58 миллиарда баррелей, нефтепродуктов – выросли на 5,3 миллиона баррелей, до 1,651 миллиарда баррелей.

Запасы нефти в странах ОЭСР были на уровне, который на 95,6 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, запасы нефтепродуктов — на 165,1 миллиона баррелей.

Согласно предварительным данным, в августе коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов США в месячном выражении снизились на 24,3 миллиона баррелей до 1,428 миллиарда баррелей, что на 131 миллион баррелей выше среднего показателя за пять лет, отмечается в отчете.

В августе Новак, выступая на открытии заседания министерского комитета ОПЕК+, заявил, что в июле объем коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР впервые перешел к сокращению после роста, вызванного сокращением спроса в связи с коронакризисом.