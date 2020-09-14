МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,4 миллиона баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году и роста на 6,6 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в сентябрьском докладе организации. ОПЕК: Россия в августе улучшила исполнение сделки ОПЕК+ до 99%

"Прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августовским докладом, до 9,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90,2 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Ухудшение прогноза связано главным образом со снижением уровня экономической активности в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Так, спрос на нефть в Индии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах во втором квартале был намного ниже, чем ожидалось изначально. Вместе с тем спрос на нефть в Китае во втором квартале превзошел ожидания.

"На 2021 год прогноз мирового спроса на нефть также был понижен примерно на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в 2021 году спрос вырастет примерно на 6,6 миллиона баррелей в сутки и достигнет 96,9 миллиона баррелей в сутки", — говорится в документе.

ОПЕК отмечает, что прогнозы по спросу могут быть снова понижены из-за роста заболеваемости коронавирусом и сложностей, связанных с вакцинацией. По оценкам организации, ограничения из-за пандемии и работа многих предприятий в удаленном режиме могут воспрепятстовать полному восстановлению транспортного сектора в следующем году до уровней 2019 года.