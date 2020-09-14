БАКУ, 14 сен — ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2021 год на 0,01 миллиона баррелей, она составит 710 тысяч баррелей, следует из сентябрьского доклада организации.

Согласно прогнозам ОПЕК, в 2020 году среднесуточная добыча нефти и жидких углеводородов в Азербайджане составит 720 тысяч баррелей, это совпадает с предыдущим прогнозом.

Ранее в пресс-службе минэнерго Азербайджана РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве страна, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысяч баррелей, должна сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысяч баррелей. В августе-декабре по обязательствам ОПЕК+ объем снижения составляет 131 тысячу баррелей, суточная добыча должна сохраниться на уровне 587 тысяч баррелей.