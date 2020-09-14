МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Серия декабрьских встреч ОПЕК+, включая общее заседание всех стран альянса, на данный момент планируется в режиме видеоконференции, сообщили РИА Новости два источника в ОПЕК.

В воскресенье канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса, а осень и зима станут трудными для населения.

По словам одного из собеседников агентства, вряд ли в текущих условиях возможно проведение встреч ОПЕК+ в каком-либо другом формате, кроме как онлайн. Второй собеседник напомнил, что заседания ОПЕК и ОПЕК+ традиционно собирают огромное количество как делегатов, так и журналистов.

"Мы просто не сможем разместить несколько сотен людей в помещении… На 100% решение не подтверждено, но, вероятнее всего, заседания пройдут онлайн. Это может коснуться также и встреч в следующем году", — сообщил он.

Общее заседание всех стран ОПЕК+ запланировано на 1 декабря. Ожидалось, что традиционно его проведут в штаб-квартире ОПЕК в Вене. При этом 30 ноября должно состояться заседание всех стран самой ОПЕК. Обычно этим двум встречам предшествуют техкомитет ОПЕК+ (JTC) и министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC).

Ранее ОПЕК уже перенесла на более поздний срок празднования по случаю своего 60-летия, которые должны были пройти в сентябре Багдаде. Причиной стала также пандемия COVID-19.