МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ не намерена объявлять о большем сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ОПЕК и ее союзники, такие как Россия, вряд ли объявят о дальнейших ограничениях добычи нефти на этой неделе, несмотря на падение цен, и могут продлить период (компенсации прежней избыточной добычи — ред.) для таких стран, как Ирак и Нигерия", — говорится в сообщении.

Три источника сообщили, что альянс, вероятно, продлит компенсационный период на октябрь и ноябрь, чтобы позволить Ираку и другим странам достичь целевых показателей.

Пять источников сообщили агентству, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), заседание которого пройдет в четверг, 17 сентября, вряд ли рекомендует изменение целевых показателей объемов добычи нефти, несмотря на то, что цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель.

Еще один источник, чьи слова приводит агентство, сообщил, что Саудовская Аравия не будет в ближайшее время пытаться повышать цены на нефть путем добровольного сокращения сверх своей квоты, как было сделано в июне текущего года.

Цена нефти Brent 8 сентября опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 30 июня текущего года. К настоящему времени она находится в районе 39,5 доллара за баррель.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.