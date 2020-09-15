МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в августе выполнил условия новой сделки по сокращению добычи на 97%, при этом Россия исполнила свои обязательства на 98%, а Саудовская Аравия — на 103%, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 8,94 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в августе на 3%.

Россия в августе увеличила добычу без учета конденсата по сравнению с июлем на 420 тысяч баррелей в сутки — до 9,04 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, РФ недовыполнила сделку ОПЕК+ на 2%. Стало известно о планах ОПЕК+ по поводу добычи нефти на фоне падения цен

Добыча нефти ОПЕК в августе выросла на 830 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 24,51 миллиона баррелей в сутки.

"Добыча (ОПЕК — ред.) была на уровне 24,51 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 830 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и снизившись на 4,8 миллиона баррелей в сутки в годовом", — сообщается в докладе.

Без учета Ирана, Ливии и Венесуэлы, освобожденных от допсокращений в рамках сделки ОПЕК+, добыча ОПЕК в августе составила 22,07 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, уровень выполнения соглашения составил 95%.

МЭА прогнозирует спрос на нефть по итогам текущего года на уровне 2013 года, то есть 91,7 миллиона баррелей в сутки, за счёт пересмотра этого прогноза — теперь оно ждет падения показателя на 8,4 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом.

"По итогам 2020 года ожидается падение спроса по сравнению с 2019 годом на 8,4 миллиона баррелей в сутки, немного больше по сравнению с прогнозом предыдущего месяца. Показатель спроса 91,7 миллиона баррелей в сутки вернет его на уровень 2013 года", — говорится в докладе.

Также МЭА немного улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, теперь ждет роста показателя на 5,5 миллиона баррелей в сутки.

"Ожидаем, что спрос на нефть… вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — сообщается в докладе. Таким образом, по итогам 2021 года спрос может составить 97,1 миллиона баррелей в сутки.

В предыдущем докладе МЭА прогнозировало рост спроса в 2021 году на 5,2 миллиона баррелей в сутки.

При этом агентство добавляет, что спрос в 2021 году, скорее всего, останется ниже уровня 2017 года.

В августовском докладе организация прогнозировала падение спроса по итогам года на уровне 8,1 миллиона баррелей в сутки, до 91,9 миллиона баррелей в день.