МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений по COVID-19 во многих странах, прекратилось из-за угрозы второй волны коронавируса, и теперь прогноз по рынку стал более хрупким, говорится в ежемесячном докладе Мирового энергетического агентства (МЭА).

"Свежие данные показывают, что мировой спрос на нефть с января по июль был на 10,5 миллиона баррелей в сутки ниже уровня прошлого года. После ослабления ограничительных мер первоначально наблюдалось резкое восстановление спроса, главным образом за счет потребления бензина, но эта кривая стала плоской, и становится все более очевидно, что COVID-19 еще какое-то время пробудет с нами", — пишет МЭА.

"В прошлом докладе мы заявили об осторожной ребалансировке рынка. Спустя месяц прогноз по нему, кажется, стал еще более хрупким", — отмечают эксперты агентства.

Так, в МЭА приводят пример Индии, где вновь растет заболеваемость коронавирусом. Из-за этого в августе наблюдалось сильнейшее с апреля снижение спроса на нефть в месячном выражении со стороны индийских покупателей.

Кроме того, в Китае резко замедлились закупки нефти с поставкой в сентябре и октябре, что привело к накоплению непроданных баррелей. Вдобавок постоянно низкая маржа переработки не мотивирует НПЗ наращивать покупки. Трейдинговые компании вновь начали поиск судов для фрахта под хранение нефти.