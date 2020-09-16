МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Аналитики в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 предрекли мировому рынку нефти обрушение спроса, сообщает CNBC.

По мнению специалистов, следует обратить особое внимание на уязвимость стран-производителей нефти.

Как считает президент S&P Global Platts Мартин Френкель, к концу текущего 2020 года сокращение мирового спроса на "черное золото" составит порядка 8 млн баррелей в день.

"Это огромное сокращение по сравнению с другими годами", — отметил эксперт.

Он добавил, что на докризисный уровень показатели спроса на сырье не выйдут и в следующем 2021 году.

Снижение потребности в нефти по всему миру связана с ограничениями, которые были наложены разными странами из-за пандемии коронавируса. При это запасы сырья в хранилищах только растут.

Во вторник, 15 сентября, Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило ежемесячный доклад, в котором сообщается о снижении уровня восстановления мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений по COVID-19 в ряде государств. Это снижение остановилось из-за угрозы второй волны COVID-19: прогноз по рынку сырья стал более хрупким.

трейдеры также ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на четверг, 17 сентября.