МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в августе выполнил условия сделки по сокращению добычи нефти на 101%, такие предварительные данные привел агентству Блумберг источник в альянсе.

Отмечается, что данный показатель не включает добычу Мексики.

"Оценка может измениться во время заседания JTC (технического комитета ОПЕК+ — ред.)", — пишет агентство. Встреча технического комитета ОПЕК+ состоится позднее в четверг.

В то же время, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным во вторник, альянс ОПЕК+ в августе выполнил условия новой сделки по сокращению добычи на 97%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.