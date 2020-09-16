МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 сентября, снизились на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 496 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов — на 1,2 миллиона, до 501,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,1 миллиона баррелей — до 54,3 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 231,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,16 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю выросли на 3,5 миллиона баррелей, или на 2%, составив 179,3 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,3 миллиона баррелей, или менее чем на 0,1%, до 647,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день и составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,35 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона, в мае — 10,001 миллиона, в июне — 9,75 миллиона баррелей в день. В 2019 году эта добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, по предварительным сведениям, добыча нефти в стране в июле составила 10,26 миллиона баррелей в сутки. Уточненный показатель за июль станет известен в конце сентября.

Минэнерго США 11 августа уменьшило по сравнению с оценкой июля прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, а на 2021 год — увеличило на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день.