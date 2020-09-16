МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Данные по недельному росту нефтедобычи в США еще не значат ее восстановление, высокие цифры должны наблюдаться как минимум на протяжении двух-трех недель, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросла на 0,9 миллиона баррелей в день и составила 10,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. В отчетную неделю предприятия США восстанавливали работу после урагана "Лаура", который обрушился на территорию страны в конце августа и привел к ограничению добычи и нефтепереработки.

"Еженедельная добыча нефти в США считается методом оценки и иногда может отклоняться от реальных значений, которые становятся известны с временным лагом", — поясняет Маринченко.

"Для того, чтобы сделать вывод о восстановлении добычи, более высокие цифры должны наблюдаться как минимум на протяжении двух-трех недель", — сказал эксперт.