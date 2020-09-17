МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Уровень исполнения договоренностей ОПЕК+ составляет больше 100% даже после перехода на второй этап сокращений, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы видим, что совокупный уровень исполнения договоренностей продолжает держаться на высоком уровне — больше 100%, и даже после перехода на второй этап сокращений", — сказал Новак в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящего в режиме видеоконференции.

Он отметил, что ОПЕК+ должна учитывать в своих дальнейших действиях сложное восстановление рынка нефти до докризисных уровней, пересмотры прогнозов по восстановлению мирового ВВП.

"Как мы видим, вирус уже нанес существенный ущерб всем сферам нашей жизни. И мы видим, с каким трудом идет восстановление к докризисным рыночным показателям, пересматриваются прогнозы по восстановлению мирового ВВП, нефтяного спроса, и это, конечно, те тенденции, которые мы должны сегодня с вами обсуждать и учитывать в дальнейших наших действиях", — сказал он в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проходящего в режиме видеоконференции.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.