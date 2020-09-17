МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить срок компенсаций невыполнения условий соглашения для его "двоечников" до конца года, весь альянс должен это вскоре одобрить, заявил глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы выбрали вариант, по которому мы рекомендуем продлить схему с компенсацией до конца декабря. Секретариат выдвинет это предложение на рассмотрение всей организации. У нас есть ускоренная процедура, которая поспособствует тому, что организация, надеюсь, одобрит его в течение нескольких следующих дней, если не меньше", — сказал он в ходе пресс-конференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Стало известно, как "двоечники" ОПЕК+ мешают сокращению добычи

"Двоечникам" ОПЕК+, по текущим данным, нужно компенсировать около 2,4 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти, наблюдавшегося в предыдущие месяцы, отметил министр.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом ОПЕК+ в новом соглашении создала механизм компенсаций, в рамках которого страны, не полностью выполнявшие свои обязательства, должны были до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других производителей.

Министры всех стран ОПЕК+ подтвердили, что будут исполнять обязательства по сделке в полной мере, а "двоечники" пообещали сокращать добычу больше для компенсации недовыполненных ранее условий, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В отельных странах возникают какие-то отклонения от 100%-ного выполнения сделки, но в целом все министры подтверждают, что их страны будут полностью исполнять соглашение", — сказал он по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+ в августе исполнила сделку по сокращению нефтедобычи на 101%, сокращение составило 7,8 миллиона баррелей в сутки.

"Общее сокращение составило 7,8 миллиона баррелей в сутки, это большая цифра, она соответствует соглашению. Соответствие составило 101%, в отличие от июля-месяца, тогда было 95%. Август-месяц показал, что страны подошли более ответственно к исполнению соглашения. и это радует", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он указал, что задача ОПЕК+ сейчас — не перегреть рынок, нужно постепенно восстанавливать добычу по мере восстановления спроса на нефть в мире.

"Наша задача сегодня, чтобы обеспечить сбалансированность рынка и, конечно же, постепенно по мере восстановления спроса восстанавливать добычу с тем, чтобы не перегреть рынок, и с другой стороны восстанавливать производство", — сказал министр.

Предложение нефти в мире в настоящее время меньше спроса на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, сообщил он.

"В настоящее время предложение меньше, чем спрос примерно на 1,5-2 миллиона баррелей, что позволяет постепенно сокращать остатки. Это поддерживает баланс на рынке, это поддерживает общую позитивную ситуацию", — сказал министр.

По его словам, "излишки" коммерческих запасов нефти в мире сокращаются: в июле на 34 миллиона баррелей, а в августе — еще на 45 миллионов. Спрос на мировом рынке нефти уже восстановился на 18% от кризисного уровня, но есть предпосылки для замедления этого восстановления. Полностью восстановиться спрос может во втором квартале 2021 года.