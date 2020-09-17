МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам альянса быть готовыми к принятию дополнительных мер в случае необходимости, говорится в коммюнике по итогам заседания комитета в четверг.

"JMMC отметил, что… в некоторых странах по-прежнему отмечаются случаи заражения COVID-19. В текущих условиях JMMC подчеркивает необходимость сохранения инициативности и предусмотрительности, а также рекомендует странам-участницам сохранять готовность принимать меры в случае необходимости", — говорится в сообщении.