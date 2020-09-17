МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+, привержен соглашению, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар.

"Ирак привержен соблюдению соглашения ОПЕК+… У нас есть план, предполагающий компенсацию (перепроизводства нефти — ред.) до конца этого года", — сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОАЭ в октябре-ноябре компенсируют свое перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+, в сентябре намерены выполнять сделку на 100%, заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ уже разработали меры, и мы уведомили рынок, что в октябре-ноябре компенсируем объемы, добытые сверх обязательств", — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы планируем на 100% выполнять сделку в сентябре. Несмотря на то, что летний сезон еще продолжается и иногда в это время достигаются пики спроса, мы сделали все возможное, чтобы полностью выполнить сделку в сентябре", — сообщил аль-Мазруи.