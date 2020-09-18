МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость запасов нефти в России в 2019 году уменьшилась на 17,1%, до 61,8 триллиона рублей, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"Общий прогнозный объем добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 миллиона тонн (-0,4%). Уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный 2019 год составило 12,7 триллиона рублей (17,1%)", — сообщается в релизе. По итогам 2018 года стоимость запасов нефти в России составила 74,511 триллиона рублей.

Такая годовая динамика связана с увеличением операционных и капитальных расходов — на 7% и 7,2% соответственно, поясняет ведомство. При этом средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток снизился на 4,9%.

Общее снижение стоимости запасов полезных ископаемых составило 10 триллионов рублей, что вызвано в первую очередь снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% в суммарной оценке всех полезных ископаемых.

Кроме того, общий прогнозный объем добычи угля на конец 2019 года по сравнению с состоянием на начало 2019 года увеличился на 132,8 миллиона тонн (рост на 5%). Уменьшение стоимости запасов угля за отчетный год составило 543 миллиарда рублей (-29,4%). Причины этого уменьшения – снижение средней цены реализации (и соответственно выручки от реализации), а также увеличение операционных расходов, сообщает Минприроды.