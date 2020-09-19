ВАШИНГТОН, 19 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, возможно, будет работать с сирийскими курдами по нефтяным проектам.

"Возможно, мы будем работать с курдами по нефти", — сказал Трамп журналистам, не приведя больше никаких деталей.

В конце июля сенатор США Линдси Грэм сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики, сославшись на информацию, полученную от командира СДС генерала Мазлума Кобани. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил наличие такого соглашения во время заседания комитета по иностранным делам сената. При этом стороны не уточняли, о какой компании идет речь.

Позже МИД Турции заявил, что Анкара считает неприемлемым соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, заключенное между курдским альянсом "Силы демократической Сирии" (СДС) и американской компанией Delta Crescent Energy.

В Москве соглашение США с курдами в Сирии по добыче нефти также осудили.