МИНСК, 19 сен — ПРАЙМ. Вице-премьера Белоруссии Юрия Назарова наделили полномочиями провести с Казахстаном переговоры по проекту межправительственного соглашения о поставках Минску нефти и нефтепродуктов, следует из постановления белорусского Совмина, размещенного в субботу на национальном правовом интернет-портале.

Ранее на проведение переговоров с Казахстаном по этому же вопросу был уполномочен Дмитрий Крутой, который на тот момент занимал должность первого вице-премьера. Затем Крутой был назначен замглавы администрации президента.

"На основании указа президента Республики Беларусь от 28 января 2020 года №27 "О проекте международного договора" Совет министров … постановляет: уполномочить заместителя премьер-министра … Назарова Юрия Викторовича на проведение переговоров по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в постановлении от 17 сентября №536.

Назаров также уполномочен подписать с Казахстаном соглашение "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

В начале февраля в белорусском правительстве заявляли, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано "в самое ближайшее время". В Совмине отмечали, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти, что позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. При этом белорусская сторона рассчитывает на поставки трубопроводным транспортом.

В начале марта вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев говорил, что Казахстан готов продавать нефть Белоруссии по цене, которая включает экспортную пошлину. По словам Торебаева, Белоруссия в случае заключения соглашения с Казахстаном должна будет тоже использовать эту экспортную пошлину, чтобы не было реэкспорта нефти из Казахстана в Европейский союз через ее территорию.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.