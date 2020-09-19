БАКУ, 19 сен — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нефтегазовый сектор еще долгие годы будет составлять основу экономики республики.

Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Сегодня нефтегазовый сектор составляет основу нашей экономики, и это долгие годы будет так. Это вовсе не означает, что другие сектора не развиваются, несмотря на их развитие, в ближайшей перспективе доходы от этих секторов не займут место прибылей от продажи нефти и газа", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

По словам президента Азербайджана, запасы месторождения Абшерон составляют 350-360 миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.

"Также должен сказать, что добытый в рамках первого этапа разработки Абшерона газ будет направлен на внутренние нужды, и в этом тоже есть необходимость. Этого требует рост населения и промышленности. Добываемый на втором этапе газ будет экспортироваться на мировые рынки", — сказал Алиев.

SOCAR и Total в ноябре 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон. Участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% — оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. На первом этапе объем добычи составит 1,5 миллиарда кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 миллиардов кубометров газа в год.