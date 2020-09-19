БЕЙРУТ, 19 сен /ПРАЙМ/. Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в заявлении компании.

"Снимается режим ЧС на безопасных месторождениях и в портах. Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт",- отмечается в заявлении.

Режим ЧС будет сохраняться на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал Халифа Хафтар ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акиля Салех также говорил, что в стране возобновится добыча и экспорт нефти. По его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования". МИД России приветствовал решение о возобновлении добычи нефти в Ливии.