МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. "Зарубежнефть" реализовала через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) 300 тысяч тонн нефти Urals на экспорт, торги впервые прошли по усовершенствованной процедуре, говорится в сообщении биржи.

"АО "Зарубежнефть" завершило торги по реализации 300 тысяч тонн экспортной нефти на электронной платформе АО "СПбМТСБ". По итогам проведенного аукциона три партии нефти сорта Urals объемом 100 тысяч тонн каждая будут поставлены через порт Приморск в течение IV квартала текущего года", — говорится в сообщении.

Торги впервые состоялись по усовершенствованной процедуре. Раньше компания продавала нефть на электронной платформе биржи в режиме закрытого сбора заявок от участников. "На этот раз, впервые в России, процедура была усовершенствована вторым открытым этапом, где участники в режиме реального времени обезличено подавали заявки на улучшение премий к предложениям, полученным на первом этапе торгов", — сообщает СПбМТСБ.

Всего с декабря 2014 года "Зарубежнефть" провела на СПбМТСБ 27 процедур по реализации сырой нефти на экспорт, их общий объем превысил 8,8 миллиона тонн.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организует торги реальным товаром и срочными контрактами.