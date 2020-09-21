"Роснефть" обсудила с китайской CNPC возможности новых совместных проектов
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) провели третье заседание совместного координационного комитета (СКК), на котором оценили возможности реализации новых совместных проектов, сообщила пресс-служба российской компании.
Соглашение о создании СКК было подписано "Роснефтью" и CNPC в мае 2017 года в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Комитет создан для сотрудничества компаний по ряду стратегических направлений, включая взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами и другое.
"В ходе прошедшего заседания участники комитета подвели итоги проделанной работы, обсудили перспективы сотрудничества на предстоящий год, а также оценили возможности реализации новых совместных проектов", — говорится в сообщении.
Проведение следующего заседания СКК запланировано на 2021 год.
https://1prime.ru/energy/20200921/832050102.html