КРАСНОЯРСК, 21 сен — ПРАЙМ. Норильский городской суд отпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе нефтепродуктов — директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

"Сегодня 21 сентября 2020 года в Норильском городском суде на заседании по мере пресечения суд освободил Павла Смирнова… Сегодня же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По Степанову принято аналогичное решение", — сказала представитель суда.