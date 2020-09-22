КАИР, 22 сен /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) во вторник объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина.

Согласно заявлению, решение о снятии режима ЧС, "которое вступает во вторник, было направлено оператору нефтеналивного порта для начала производственного процесса".

NOC в своем коммюнике указала, что в течение последних двух дней ее специалисты провели оценку безопасности порта и месторождений компании Зувейтина, "она была признана положительной".

"В результате был сделан вывод о значительном улучшении ситуации с безопасностью, что позволяет Национальной нефтяной корпорации возобновить производство и экспорт на мировые рынки", — говорится в заявлении компании, размещенном на сайте организации.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал Халифа Хафтар заявил ранее о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. ЛНА сообщила, что начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга и готова открыть нефтяные месторождения на месяц – на срок проведения переговоров.

Ливийская нефтяная компания сообщала, что снимает режим ЧС на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.