МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 сентября, опустилась на 0,2 миллиона баррелей в день и составила 10,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,325 миллиона баррелей в сутки.

В январе добыча нефти в стране составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,016 миллиона, в июне — 10,436 миллиона баррелей в день. В 2019 году эта добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, по предварительным сведениям, добыча нефти в стране в июле составила 10,74 миллиона баррелей в сутки, в августе — 10,8 миллиона. Уточненный показатель за июль станет известен в конце сентября, за август — в конце октября.

Минэнерго США 9 сентября увеличило, по сравнению с оценкой августа, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 120 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона, и уменьшило на 2021 год — на 60 тысяч баррелей, до 11,08 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 сентября, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, и достигли 494,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 2,3 миллиона, до 493,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) не изменились за неделю, оставшись на уровне в 54,3 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4 миллиона баррелей, или на 1,7%, — до 227,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,65 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю уменьшились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, составив 175,9 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,02 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 645 миллионов баррелей, также сообщает министерство.