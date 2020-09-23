ТЮМЕНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Активное продвижение странами Европы "зеленой" повестки и идеи безуглеродной экономики отчасти продиктованы истощением собственных запасов углеводородов, а также потерей позиций европейских нефтяных компаний на международных рынках, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если говорить о причинах, речь прежде всего идет о Европе, то причина — это не только забота о климате, но еще одной важной причиной, как мне кажется, это мое предположение, за этим стоит определенное состояние рыночной ситуации", — сказал он, выступая в рамках Тюменского нефтегазового форума.

"Не секрет, что запасы углеводородов в Европе уже продолжительное время истощаются, а другие страны, которые обладают ресурсами, не так рады, как прежде, видеть европейские нефтяные компании на своих рынках. Что касается доступа к инвестициям и капиталу, то он перестал быть проблемой, сейчас получить инвестиции стало гораздо проще. А с точки зрения технологий, сервисные компании готовы построить скважину и сделать другие сервисные работы без участия в проекте", — добавил он.

Таким образом, подытожил Дюков, эта рыночная ситуация вытесняет европейские компании в новые сектора энергетики: в ВИЭ, в проекты "зеленого водорода", биотопливо.

"Зеленая сделка" Европы — новый курс развития ЕС — подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется ЕС, по предварительным расчетам, примерно в 3 триллиона евро. При этом союз будет выдвигать требования к поставщикам товаров, чтобы те соответствовали климатической нейтральной политике. Одной из мер может стать введение углеродного налога на ввозимую на территорию ЕС продукцию.