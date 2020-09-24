ТЮМЕНЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Программа создания фонда незавершенных скважин, разработанная для поддержки российского нефтесервиса в период сокращения добычи в рамках ОПЕК+, почти полностью согласована и заработает в 2020 году, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Программа предполагает создание резерва новых объектов по добыче нефти, которые также позволят быстро восстановить объемы добычи после завершения сделки ОПЕК+. Планируется, что для строительства новых скважин ВИНК и синдикат банков будут создавать специальную компанию (SPV) c долями участия 2% и 98% соответственно, которая будет строить скважины за счет заемных средств. Часть кредитных ресурсов будет предоставлена банками при поручительстве ВЭБа. За ВИНК остается техническая сторона – формирование заказов, управление бурением, надзор. Впоследствии, после завершения сделки ОПЕК+, нефтекомпании будут выкупать у SPV эти скважины и получать налоговый вычет.

"Можно сказать, что все решения для сохранения нефтесервисных компаний и сохранения темпов наращивания добычи после восстановления рынка и выхода из сделки ОПЕК+, они все приняты", — сказал Борисов в рамках брифинга на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Один нюанс только остался с капиталом ВЭБа, который является гарантом для SPV. Поэтому как только этот вопрос решится, можно быстро запускать все. Все остальное решено", — уточнил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и добавил, что данный вопрос также находится в завершающей стадии.

Оба они ответили утвердительно на вопрос, заработает ли данная программа уже в 2020 году.