МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" одобрили дивиденды за прошлый год в размере 0,612 доллара на привилегированную акцию, а на обыкновенные — решили не выплачивать, сообщила компания.

"Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать… выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК "РуссНефть" по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что из чистой прибыли в сумме 14,968 миллиарда рублей, полученной по результатам 2019 года, решено направить на выплаты дивидендов по привилегированным акциям 60 миллионов долларов.