МЕХИКО, 26 сен /ПРАЙМ/. Президент Эквадора санкционировал ввоз в страну нефтепродуктов частными компаниями для нужд промышленности, бывший государственный монополист Petroecuador продолжит обслуживать автомобильный сектор и поставлять газ для бытового использования.

"Двадцать четвертого сентября президент республики Ленин Морено подписал Указ №1158, который устанавливает механизм, позволяющий ввоз нефтепродуктов частным сектором с целью постепенного принятия (частным сектором — ред.) затрат на импорт, таким образом, страна в будущем будет иметь топливо, соответствующее Техническому стандарту выбросов Евро-5 и IMO-2020", — говорится в коммюнике на сайте министерства энергетики страны.

Правила свободного импорта распространяются на промышленный газ, бензин, природный газ, дизельное топливо, реактивное топливо, авиационный керосин, абсорбенты и другие производные нефти, предназначенные для девяти секторов экономики, включая промышленность, торговлю, судоходство и авиацию.

В течение месяца Агентство по регулированию и контролю в области энергетики должно определить участников цепочки коммерциализации и издать соответствующие постановления, эти субъекты будут определять цены продажи в условиях рыночной конкуренции.

Новое постановление не повлияет на продажу топлива для автомобильного сектора или газа для бытового использования, которым по-прежнему будет заниматься государственная Petroecuador. Министр энергетики Рене Ортис подтвердил, что цены на сжиженный нефтяной газ для бытового, сельскохозяйственного или автомобильного использования заморожены.