МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Инвестиции "Роснефти" в Приобское месторождение будут сопоставимы с вычетом по НДПИ в случае его предоставления и дополнительно увеличат добычу на 70 миллионов тонн за 10 лет, сообщает компания.

"Одобренный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления инвестиционного стимула для Приобского месторождения. Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта компании с правительством, который позволит обеспечить кратное увеличение доходов государства, до 1 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

"В рамках инвестиционного контракта "Роснефть" принимает на себя обязательства по дополнительным инвестициям в развитие нефтедобычи на Приобском лицензионном участке. Эти инвестиции будут сопоставимы по объему с суммой налогового вычета за 2021-2030 и обеспечат дополнительную добычу в размере 70 миллионов тонн за соответствующий период за счет наращивания объемов бурения на низкорентабельных запасах, добыча которых может быть утрачена при действующем режиме налогообложения", — добавляет "Роснефть".

Госдума 22 сентября приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий "Роснефти" получить налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении. Этот вычет будет предоставляться в пределах 3,83 миллиарда рублей в месяц при условии, если средняя цена нефти марки Urals за этот период превышала базовую цену (среднегодовая цена), используемую при формировании бюджета РФ. На 2021 год базовая цена определена в 43,3 доллара за баррель. Если цена Urals оказалась на уровне или ниже базовой, вычет предоставляться не будет. То есть в год "Роснефть" может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере до 45,96 миллиарда рублей.

Для предоставления вычета недропользователь до 1 июля 2021 года должен заключить инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти с Минфином и Минприроды. В нем должен быть указан предельный размер вычета по каждому из участков недр, при этом в совокупности по всем участкам вычет не должен превышать 3,83 миллиарда рублей. В соглашении должен быть прописан и планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета.

Когда сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения, впервые превысит 459,6 миллиарда рублей, вычет будет отменен. Кроме того, если дополнительные доходы бюджета окажутся меньше предоставленного налогового вычета, недропользователь будет обязан вернуть эту разницу в бюджет, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проверка будет проводиться каждые три года.