МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. РФ надеется на достижение договоренностей о переброске нефтепродуктовых экспортных потоков Белоруссии из портов Литвы в российские в ближайшее время, объем такой переброски может составить от 4 до 6 миллионов тонн, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Такая работа ведется. Как известно, у нас в нашем Северо-Западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, и, если будут коммерческие договоренности достигнуты взаимовыгодные, о перенаправлении соответствующих потоков, то это, конечно, будет взаимно выгодно и нашим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время идет соответствующая проработка экономических условий", — ответил Новак на вопрос о переброске "белорусских нефтепотоков" из портов Литвы в российские в интервью на телеканале "Россия 24".

"Объемы могут составить от 4 до 6 миллионов тонн нефтепродуктов… Мы надеемся, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты", — добавил он.

Отношения России и Белоруссии развиваются конструктивно, обсуждаются поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу, также заявил министр.

"Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу, а также мы сегодня активно ведем диалог, касающийся создания единых энергетических рынков и в области нефти, газа, а также электроэнергии", — сказал Новак в интервью "России 24".

Глава Минэнерго РФ отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 миллионов тонн нефти, также через эту страну проходят большие объемы и газа и нефти в Европу — это порядка 40 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн нефти.