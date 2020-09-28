МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американские нефтегазовые компании Devon Energy и WPX Energy Inc. договорились о слиянии, в результате которого будет образован один из крупнейших в США сланцевиков стоимостью около 12 миллиардов долларов, говорится в сообщении Devon Energy.

По условиям соглашения, акционеры WPX получат 0,5165 обыкновенных акций Devon за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию WPX. По завершении сделки акционеры Devon будут владеть примерно 57% объединенной компании, а акционеры WPX — примерно 43%. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2021 года.

"В результате сделки будет создан один из крупнейших производителей нетрадиционной нефти в США с добычей 277 тысяч баррелей в день", — отмечается в сообщении.

Акции Devon Energy растут в цене на предварительных торгах в США на 12%, WPX Energy — на 15%.

Нефтедобывающая компания Devon Energy входит в расчет индекса S&P 500, работает в нескольких из самых успешных нефтегазовых районов США.

Компания WPX работает с месторождениями в бассейнах Permian и Williston. Добыча WPX примерно на 80% состоит из нефти и жидких углеводородов и на 20% — из природного газа.