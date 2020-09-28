МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" 29 сентября обсудит рекомендации по дивидендам за 2019 год, следует из материалов компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2020 года… о предварительном распределении прибыли ПАО "Транснефть" за 2019 год, в том числе о размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО "Транснефть" (рекомендации)", — говорится в сообщении.