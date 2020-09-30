МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell объявила о реорганизации бизнеса, в рамках которого сократит расходы, а также штат компании в ближайшие два-три года, говорится в сообщении компании.

В частности, к концу 2022 года компания сократит от 7 до 9 тысяч человек (включая около 1,5 тысячи человек, согласившихся на добровольное сокращение в 2020 году). Таким образом, штат может быть сокращен более чем на 10%, исходя из того, что на конец 2019 года в компании работало 83 тысячи человек.

В результате предпринимаемых мер компания надеется существенно сократить расходы. "Ожидается, что снижение сложности организационной структуры, наряду с другими мерами, приведет к устойчивой ежегодной экономии в размере от 2 до 2,5 миллиарда долларов к 2022 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания ожидает, что добыча углеводородов по итогам третьего квартала составит от 2,15 до 2,25 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. "Показатель включает воздействие в объеме от 60 до 70 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день от ураганов в Мексиканском заливе США", — уточняет Shell.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.