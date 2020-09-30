МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Темпы снижения цен на нефть немного ускорились в среду днем в ожидании еженедельной статистики минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,23%, до 41,05 доллара за баррель, ноябрьских — на 1,61%, до 40,37 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 1,04%, до 38,89 доллара за баррель. Утром в среду снижение цен на нефть не превышало 1,1%.

Позже в среду инвесторы ждут данных минэнерго США по запасам нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики полагают, что запасы выросли на 1,57 миллиона баррелей после сокращения на 1,6 миллиона баррелей неделей ранее. При этом по оценке Американского института нефти (API), запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 831 тысячу баррелей.

В целом давление на стоимость "черного золота" продолжают оказывать неопределенные перспективы мировой экономики, в том числе спроса на нефть, с учетом ускорения роста числа новых заражений коронавирусом в мире. По опубликованным во вторник вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 33,2 миллиона подтвержденных случая COVID-19, а число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 миллион.

"Растущее число случаев COVID-19 продолжает вызывать тревогу в том, что касается перспектив спроса на энергоресурсы", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Phillip Futures Автара Санду (Avtar Sandu).